18.08.2025

Смотреть онлайн Канада (Ж) - Болгария (Ж) 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Канада (Ж)Болгария (Ж) . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
International Games Women
Канада (Ж)
Завершен
24:26 25:23 25:23 19:25 12:15
2 : 3
18 августа 2025
Болгария (Ж)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Канада (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Канада (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Канада (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Болгария (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Болгария (Ж) со счетом 24-26
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Канада (Ж) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Канада (Ж) со счетом 25-23
Сет 4. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Канада (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Болгария (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Болгария (Ж) со счетом 19-25
Сет 5. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Болгария (Ж) первая набрала 15 очков

Превью матча Канада (Ж) — Болгария (Ж)

Комментарии к матчу
