Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Империя-Про — Львы-Про . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:40 по московскому времени .

Превью матча Империя-Про — Львы-Про

Команда Империя-Про в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Львы-Про, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 14 февраля 2026 на поле команды Империя-Про, в том матче победу одержали хозяева.