16.08.2025

Смотреть онлайн Империя-Про - Львы-Про 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Империя-ПроЛьвы-Про . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:40 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Империя-Про
Завершен
25:16 25:21 27:25
3 : 0
16 августа 2025
Львы-Про
Превью матча Империя-Про — Львы-Про

Команда Империя-Про в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Львы-Про, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 14 февраля 2026 на поле команды Империя-Про, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Империя-Про
Империя-Про
Львы-Про
Империя-Про
8 побед
2 побед
80%
20%
14.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:1
Львы-Про
Львы-Про
12.02.2026
Львы-Про
Львы-Про
1:3
Империя-Про
Империя-Про
07.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Львы-Про
Львы-Про
05.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:2
Львы-Про
Львы-Про
31.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:0
Львы-Про
Львы-Про
30.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:0
Львы-Про
Львы-Про
24.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:1
Львы-Про
Львы-Про
23.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:0
Львы-Про
Львы-Про
17.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:1
Львы-Про
Львы-Про
15.01.2026
Львы-Про
Львы-Про
3:2
Империя-Про
Империя-Про
