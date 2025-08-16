16.08.2025
Смотреть онлайн Пламя-про - Молот - про 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Пламя-про — Молот - про . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:21 25:9 23:25 19:25 11:15
25:21 25:9 23:25 19:25 11:15
2 : 3
16 августа 2025
Превью матча Пламя-про — Молот - про
История последних встреч
Пламя-про
Молот - про
7 побед
3 побед
70%
30%
14.02.2026
Пламя-про
0:3
Молот - про
07.02.2026
Пламя-про
3:0
Молот - про
31.01.2026
Пламя-про
0:3
Молот - про
29.01.2026
Молот - про
2:3
Пламя-про
24.01.2026
Пламя-про
3:2
Молот - про
22.01.2026
Пламя-про
3:2
Молот - про
17.01.2026
Пламя-про
3:2
Молот - про
15.01.2026
Пламя-про
3:0
Молот - про
10.01.2026
Пламя-про
3:0
Молот - про
04.01.2026
Пламя-про
1:3
Молот - про
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу