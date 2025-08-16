Фрибет 15000₽


16.08.2025

Смотреть онлайн Орлы-Про - Витязь-про 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Орлы-ПроВитязь-про . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Орлы-Про
Завершен
27:25 25:20 22:25 22:25 15:12
3 : 2
16 августа 2025
Витязь-про

Превью матча Орлы-Про — Витязь-про

Команда Орлы-Про в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Витязь-про, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 07 февраля 2026 на поле команды Орлы-Про, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Орлы-Про
Орлы-Про
Витязь-про
Орлы-Про
8 побед
2 побед
80%
20%
07.02.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
3:1
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
31.01.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
3:1
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
29.01.2026
Витязь-про
Витязь-про
0:3
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
24.01.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
3:0
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
22.01.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
3:2
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
17.01.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
3:2
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
15.01.2026
Витязь-про
Витязь-про
2:3
Орлы-Про
Орлы-Про
Обзор
10.01.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
01.01.2026
Орлы-Про
Орлы-Про
0:3
Витязь-про
Витязь-про
Обзор
27.12.2025
Орлы-Про
Орлы-Про
3:0
Витязь-про
Витязь-про
Обзор


