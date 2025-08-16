Смотреть онлайн Орлы-Про - Витязь-про 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Орлы-Про — Витязь-про . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
27:25 25:20 22:25 22:25 15:12
Превью матча Орлы-Про — Витязь-про
Команда Орлы-Про в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Витязь-про, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 07 февраля 2026 на поле команды Орлы-Про, в том матче победу одержали хозяева.