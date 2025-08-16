Смотреть онлайн Algeria U21 Women - Mexico U21 Women 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Algeria U21 Women — Mexico U21 Women, 43 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .