16.08.2025
Смотреть онлайн Algeria U21 Women - Mexico U21 Women 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Algeria U21 Women — Mexico U21 Women, 43 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК, 43 тур
World Championship U21 Women
Завершен
25:16 25:23 25:27 12:25 12:15
2 : 3
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Algeria U21 Women со счетом 25-16
Сет 2. Команда Mexico U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Algeria U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Mexico U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Mexico U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Algeria U21 Women со счетом 25-23
Сет 3. Команда Mexico U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mexico U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Mexico U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Algeria U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Mexico U21 Women со счетом 25-27
Сет 4. Команда Mexico U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Mexico U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Mexico U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Mexico U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Mexico U21 Women со счетом 12-25
Сет 5. Команда Algeria U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Mexico U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда Mexico U21 Women первая набрала 15 очков
