16.08.2025
Смотреть онлайн Jiangxi Women - Гонконг, Китай 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs Women: Jiangxi Women — Гонконг, Китай . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
China National Champs Women
Завершен
26:24 20:25 23:25 23:25
26:24 20:25 23:25 23:25
1 : 3
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Jiangxi Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Jiangxi Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Jiangxi Women со счетом 26-24
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 20-25
Сет 3. Команда Jiangxi Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jiangxi Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Jiangxi Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jiangxi Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 23-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Jiangxi Women — Гонконг, Китай
Комментарии к матчу