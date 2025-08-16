16.08.2025
Смотреть онлайн Brazil U21 Women - Italy U21 Women 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Brazil U21 Women — Italy U21 Women, 2 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
World Championship U21 Women
Завершен
16:25 21:25 19:25
0 : 3
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Italy U21 Women со счетом 16-25
Сет 2. Команда Brazil U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Italy U21 Women со счетом 21-25
Сет 3. Команда Brazil U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Brazil U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
