16.08.2025
Смотреть онлайн Tunisia U21 Women - Egypt U21 Women 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Tunisia U21 Women — Egypt U21 Women, 42 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 42 тур
World Championship U21 Women
Завершен
25:19 18:25 20:25 19:25
1 : 3
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Tunisia U21 Women со счетом 25-19
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Egypt U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Egypt U21 Women со счетом 18-25
Сет 3. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Egypt U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Egypt U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Egypt U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда Egypt U21 Women со счетом 20-25
Сет 4. Команда Egypt U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Egypt U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Egypt U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
