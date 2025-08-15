Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Империя-Про - Легион-про 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Империя-ПроЛегион-про . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Империя-Про
Завершен
19:25 20:25 19:25
0 : 3
15 августа 2025
Легион-про
Смотреть онлайн
Превью матча Империя-Про — Легион-про

Команда Империя-Про в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Легион-про, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 08 февраля 2026 на поле команды Империя-Про, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Империя-Про
Империя-Про
Легион-про
Империя-Про
4 побед
6 побед
40%
60%
08.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:0
Легион-про
Легион-про
Обзор
01.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:1
Легион-про
Легион-про
Обзор
25.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Легион-про
Легион-про
Обзор
18.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Легион-про
Легион-про
Обзор
11.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Легион-про
Легион-про
Обзор
08.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
0:3
Легион-про
Легион-про
Обзор
04.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:2
Легион-про
Легион-про
Обзор
28.12.2025
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Легион-про
Легион-про
Обзор
26.12.2025
Легион-про
Легион-про
0:3
Империя-Про
Империя-Про
Обзор
21.12.2025
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Легион-про
Легион-про
Обзор
Комментарии к матчу
