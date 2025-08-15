15.08.2025
Смотреть онлайн Львы-Про - Энерджи-про 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Львы-Про — Энерджи-про . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
19:25 25:16 25:16 25:16
3 : 1
15 августа 2025
Превью матча Львы-Про — Энерджи-про
История последних встреч
Львы-Про
Энерджи-про
6 побед
4 побед
60%
40%
08.02.2026
Львы-Про
0:3
Энерджи-про
01.02.2026
Львы-Про
3:2
Энерджи-про
25.01.2026
Львы-Про
3:1
Энерджи-про
18.01.2026
Львы-Про
0:3
Энерджи-про
11.01.2026
Львы-Про
2:3
Энерджи-про
08.01.2026
Львы-Про
3:0
Энерджи-про
04.01.2026
Львы-Про
3:0
Энерджи-про
28.12.2025
Львы-Про
3:2
Энерджи-про
19.12.2025
Львы-Про
3:1
Энерджи-про
14.12.2025
Львы-Про
2:3
Энерджи-про
