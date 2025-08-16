16.08.2025
Смотреть онлайн Ust Golden Spikers - КСБ Блэйзерс 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Philippines V-League: Ust Golden Spikers — КСБ Блэйзерс . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Philippines V-League
Завершен
25:21 25:21 30:28
3 : 0
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Ust Golden Spikers со счетом 25-21
Сет 2. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Ust Golden Spikers со счетом 25-21
Сет 3. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ust Golden Spikers первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
