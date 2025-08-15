Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Альянс-про — Пайп-Про . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .

Превью матча Альянс-про — Пайп-Про

Команда Альянс-про в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Пайп-Про, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 февраля 2026 на поле команды Альянс-про, в том матче победу одержали хозяева.