15.08.2025
Смотреть онлайн Чили - Paraguay U23 Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Pan Am Games U23 Women: Чили — Paraguay U23 Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
Pan Am Games U23 Women
Завершен
25:20 25:16 16:25 17:25 12:15
2 : 3
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Чили первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Чили первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Чили первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Чили первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Чили со счетом 25-20
Сет 2. Команда Чили первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Чили первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Чили первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Чили первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Чили со счетом 25-16
Сет 3. Команда Чили первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Paraguay U23 Women со счетом 16-25
Сет 4. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4 выиграла команда Paraguay U23 Women со счетом 17-25
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Paraguay U23 Women первая набрала 15 очков
