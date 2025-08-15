Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Титаны-Про - Торнадо-про 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Титаны-ПроТорнадо-про . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Титаны-Про
Завершен
25:19 25:23 25:8
3 : 0
15 августа 2025
Торнадо-про
Смотреть онлайн
Превью матча Титаны-Про — Торнадо-про

Команда Титаны-Про в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Торнадо-про, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 февраля 2026 на поле команды Титаны-Про, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Титаны-Про
Титаны-Про
Торнадо-про
Титаны-Про
4 побед
6 побед
40%
60%
09.02.2026
Титаны-Про
Титаны-Про
3:0
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
02.02.2026
Титаны-Про
Титаны-Про
0:3
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
26.01.2026
Титаны-Про
Титаны-Про
3:2
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
23.01.2026
Торнадо-про
Торнадо-про
3:0
Титаны-Про
Титаны-Про
Обзор
19.01.2026
Титаны-Про
Титаны-Про
3:2
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
12.01.2026
Титаны-Про
Титаны-Про
2:3
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
05.01.2026
Титаны-Про
Титаны-Про
3:1
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
02.01.2026
Титаны-Про
Титаны-Про
1:3
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
29.12.2025
Титаны-Про
Титаны-Про
2:3
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
26.12.2025
Титаны-Про
Титаны-Про
1:3
Торнадо-про
Торнадо-про
Обзор
