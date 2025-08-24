Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Сузано Волей - Mogi Volei 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista: Сузано ВолейMogi Volei . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista
Сузано Волей
Завершен
28:26 19:25 25:17 25:17
3 : 1
24 августа 2025
Mogi Volei
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сузано Волей первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сузано Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сузано Волей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mogi Volei первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сузано Волей со счетом 28-26
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Mogi Volei со счетом 19-25
Сет 3. Команда Mogi Volei первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сузано Волей первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сузано Волей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сузано Волей первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Сузано Волей со счетом 25-17
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Сузано Волей — Mogi Volei

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Лада Лада
23 Февраля
14:00
ХК Сочи ХК Сочи
ЦСКА ЦСКА
23 Февраля
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
23 Февраля
17:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
ХК Тамбов ХК Тамбов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
23 Февраля
13:00
Челны Челны
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
23 Февраля
17:00
Фиорентина Фиорентина
Пиза Пиза
23 Февраля
20:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
23 Февраля
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Сахалинские Акулы U20 Сахалинские Акулы U20
23 Февраля
13:00
Норильск Норильск
Зауралье Курган Зауралье Курган
23 Февраля
13:00