24.08.2025
Смотреть онлайн Сузано Волей - Mogi Volei 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista: Сузано Волей — Mogi Volei . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista
Завершен
28:26 19:25 25:17 25:17
3 : 1
24 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сузано Волей первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сузано Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сузано Волей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mogi Volei первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сузано Волей со счетом 28-26
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mogi Volei первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Mogi Volei со счетом 19-25
Сет 3. Команда Mogi Volei первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сузано Волей первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сузано Волей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сузано Волей первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Сузано Волей со счетом 25-17
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Сузано Волей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
