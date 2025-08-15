15.08.2025
Смотреть онлайн Estudiantil Porteno Women - Mupol 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Estudiantil Porteno Women — Mupol . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Аргентина - Супер Примера - Женщины
0 : 1
15 августа 2025
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Mupol со счетом 20-25
