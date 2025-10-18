18.10.2025
Смотреть онлайн CV Kiele Socuellamos (W) - Sanaya Libby's La Laguna (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании. Женщины: CV Kiele Socuellamos (W) — Sanaya Libby's La Laguna (W), 2 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pabellon Gran Gaby.
МСК, 2 тур, Стадион: Pabellon Gran Gaby
Суперлига Испании. Женщины
Завершен
21:25
21:25
0 : 1
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sanaya Libby's La Laguna (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sanaya Libby's La Laguna (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sanaya Libby's La Laguna (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Sanaya Libby's La Laguna (W) со счетом 21-25
