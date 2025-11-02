Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн CV Sayre (W) - CV Kiele Socuellamos (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияСуперлига Испании. Женщины: CV Sayre (W)CV Kiele Socuellamos (W), 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Insular de Deportes.

МСК, 4 тур, Стадион: Centro Insular de Deportes
Суперлига Испании. Женщины
CV Sayre (W)
Отменен
25:18 22:25 16:14
1 : 1
02 ноября 2025
CV Kiele Socuellamos (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CV Sayre (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CV Sayre (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CV Sayre (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда CV Sayre (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CV Sayre (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Sayre (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CV Kiele Socuellamos (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда CV Sayre (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CV Sayre (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CV Sayre (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча CV Sayre (W) — CV Kiele Socuellamos (W)

Команда CV Sayre (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.

Игры 4 тур
02.11
CV Sayre (W) CV Sayre (W) CV Kiele Socuellamos (W) CV Kiele Socuellamos (W)
2
1
25
18
22
25
16
14
Отменен
01.11
Сант Кугат (жен) Сант Кугат (жен) Sanaya Libby's La Laguna (W) Sanaya Libby's La Laguna (W)
1
0
23
22
Завершен
01.11
Menorca (W) Menorca (W) Emeve (W) Emeve (W)
3
0
25
19
26
24
27
25
Завершен
01.11
Мелилла (Ж) Мелилла (Ж) Alcobendas (W) Alcobendas (W)
3
1
25
21
23
25
25
18
25
20
Завершен
01.11
F. Unicaja Andalucia (W) F. Unicaja Andalucia (W) Haro Rioja (W) Haro Rioja (W)
2
3
22
25
25
21
22
25
25
19
15
17
Завершен
