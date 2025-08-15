Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Kota Depok - Kabupaten Indramayu 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Kota DepokKabupaten Indramayu . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Матчи
Kota Depok
Завершен
20:25 18:25 25:23 25:19 15:9
3 : 2
15 августа 2025
Kabupaten Indramayu
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Kota Depok первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Kabupaten Indramayu со счетом 20-25
Сет 2. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Kabupaten Indramayu со счетом 18-25
Сет 3. Команда Kota Depok первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Kota Depok первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Kota Depok первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Kota Depok первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Kota Depok со счетом 25-23
Сет 4. Команда Kota Depok первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Kota Depok первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Kota Depok первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Kota Depok первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Kota Depok со счетом 25-19
Тайм-аут гостей
Сет 5. Команда Kota Depok первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда Kota Depok первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 5. Команда Kota Depok первая набрала 15 очков

Превью матча Kota Depok — Kabupaten Indramayu

Комментарии к матчу
