15.08.2025
Смотреть онлайн CA Lanus Women - UNLAM B Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: CA Lanus Women — UNLAM B Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:23 25:20 23:17
3 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Lanus Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда UNLAM B Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда UNLAM B Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lanus Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lanus Women со счетом 25-23
Сет 2. Команда UNLAM B Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lanus Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lanus Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lanus Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Lanus Women со счетом 25-20
Сет 3. Команда Lanus Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lanus Women первая набрала 20 очков
