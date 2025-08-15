15.08.2025
Смотреть онлайн Клуб Харродс - Женщины - Universitario La Plata Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:19 25:17 20:25 15:25 15:10
3 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Клуб Харродс - Женщины со счетом 25-19
Сет 2. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Клуб Харродс - Женщины со счетом 25-17
Сет 3. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 20-25
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 15-25
Сет 5. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Клуб Харродс - Женщины первая набрала 15 очков
