15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Сербия U21 - Женщины — Croatia U21 Women, 148 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 148 тур
World Championship U21 Women
Завершен
23:25 18:25 18:25
23:25 18:25 18:25
0 : 3
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Croatia U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Croatia U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Croatia U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Croatia U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Croatia U21 Women со счетом 23-25
Сет 2. Команда Croatia U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сербия U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Croatia U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Croatia U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Croatia U21 Women со счетом 18-25
Сет 3. Команда Сербия U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Сербия U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Croatia U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Croatia U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
