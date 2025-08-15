Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Italy U21 Women - China U21 Women 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Italy U21 WomenChina U21 Women, 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
World Championship U21 Women
Italy U21 Women
Завершен
25:23 25:19 25:15
3 : 0
15 августа 2025
China U21 Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Italy U21 Women со счетом 25-23
Сет 2. Команда China U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Italy U21 Women со счетом 25-19
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков

Превью матча Italy U21 Women — China U21 Women

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
13 Февраля
21:00
Пиза Пиза
Милан Милан
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Нант Нант
13 Февраля
23:05
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Майнц Майнц
13 Февраля
22:30
Милан Милан
BC Dubai BC Dubai
13 Февраля
22:30
Эльче Эльче
Осасуна Осасуна
13 Февраля
23:00
Партизан Партизан
Реал Мадрид Реал Мадрид
13 Февраля
22:30
Халл Халл
Челси Челси
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Баскония Баскония
13 Февраля
21:30
Жальгирис Жальгирис
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
13 Февраля
21:00