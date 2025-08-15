15.08.2025
Смотреть онлайн Italy U21 Women - China U21 Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Italy U21 Women — China U21 Women, 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
World Championship U21 Women
Завершен
25:23 25:19 25:15
3 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Italy U21 Women со счетом 25-23
Сет 2. Команда China U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Italy U21 Women со счетом 25-19
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Italy U21 Women первая набрала 20 очков
