15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Nakagawa U19 — Praia Clube U19 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
22:25 13:25 15:25
0 : 3
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда E.C. Praia Grande U19 со счетом 22-25
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда E.C. Praia Grande U19 со счетом 13-25
Сет 3. Команда Nakagawa U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
