15.08.2025

Смотреть онлайн Nakagawa U19 - Praia Clube U19 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Паулиста U19. Волейбол: Nakagawa U19Praia Clube U19 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Nakagawa U19
Завершен
22:25 13:25 15:25
0 : 3
15 августа 2025
Praia Clube U19
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда E.C. Praia Grande U19 со счетом 22-25
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда E.C. Praia Grande U19 со счетом 13-25
Сет 3. Команда Nakagawa U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков

Превью матча Nakagawa U19 — Praia Clube U19

Комментарии к матчу
