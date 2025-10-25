25.10.2025
Смотреть онлайн АСВ Орхус - Видовре VK 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Дания Элитдивизион: АСВ Орхус — Видовре VK . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ASV Volleyball, Aarhus.
МСК, Стадион: ASV Volleyball, Aarhus
Дания Элитдивизион
Завершен
22:25 29:27 27:25 25:19
22:25 29:27 27:25 25:19
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АСВ Орхус первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда АСВ Орхус первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда АСВ Орхус первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Видовре VK первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Видовре VK со счетом 22-25
Сет 2. Команда Видовре VK первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АСВ Орхус первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда АСВ Орхус первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда АСВ Орхус первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда АСВ Орхус со счетом 29-27
Сет 3. Команда Видовре VK первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Видовре VK первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Видовре VK первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Видовре VK первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда АСВ Орхус со счетом 27-25
Сет 4. Команда АСВ Орхус первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда АСВ Орхус первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда АСВ Орхус первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда АСВ Орхус первая набрала 20 очков
Превью матча АСВ Орхус — Видовре VK
Комментарии к матчу