Смотреть онлайн Гентофте - Odense Volley 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Дания Элитдивизион: Гентофте — Odense Volley . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Kildeskovshallen.
25:22 25:22 22:25 27:25
Превью матча Гентофте — Odense Volley
Команда Гентофте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Odense Volley, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.