15.08.2025

Смотреть онлайн Jundiai U21 Women - Pinheiros U21 Women 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста U21 - Женщины: Jundiai U21 WomenPinheiros U21 Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста U21 - Женщины
Jundiai U21 Women
Завершен
11:25 25:27 24:26
0 : 3
15 августа 2025
Pinheiros U21 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Pinheiros U21 Women со счетом 11-25
Сет 2. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Pinheiros U21 Women со счетом 25-27
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Jundiai U21 Women — Pinheiros U21 Women

