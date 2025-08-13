13.08.2025
Смотреть онлайн Сокол-про - Феникс-про 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Сокол-про — Феникс-про . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:20 20:25 25:21 25:20
3 : 1
13 августа 2025
Превью матча Сокол-про — Феникс-про
История последних встреч
Сокол-про
Феникс-про
6 побед
4 побед
60%
40%
05.02.2026
Сокол-про
3:2
Феникс-про
28.01.2026
Сокол-про
2:3
Феникс-про
22.01.2026
Сокол-про
3:0
Феникс-про
14.01.2026
Сокол-про
3:0
Феникс-про
31.12.2025
Сокол-про
2:3
Феникс-про
26.12.2025
Сокол-про
3:1
Феникс-про
17.12.2025
Сокол-про
3:2
Феникс-про
27.11.2025
Сокол-про
3:0
Феникс-про
05.11.2025
Сокол-про
0:3
Феникс-про
30.10.2025
Феникс-про
3:0
Сокол-про
Комментарии к матчу