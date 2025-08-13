Смотреть онлайн Молот - про - Орлы-Про 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Молот - про — Орлы-Про . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
Превью матча Молот - про — Орлы-Про
Команда Молот - про в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Орлы-Про, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 05 февраля 2026 на поле команды Молот - про, в том матче победу одержали хозяева.