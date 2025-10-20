Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Мунисипал Залау - Эксплорари Бая-Маре 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияРумыния A1: Мунисипал ЗалауЭксплорари Бая-Маре, 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Румыния A1
Мунисипал Залау
Завершен
25:20 25:19 25:18
3 : 0
20 октября 2025
Эксплорари Бая-Маре
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Muncipal Zalau первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Эксплорари Бая-Маре первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Эксплорари Бая-Маре первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Muncipal Zalau первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Muncipal Zalau со счетом 25-20
Сет 2. Команда Muncipal Zalau первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Muncipal Zalau первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Muncipal Zalau первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Muncipal Zalau первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Muncipal Zalau со счетом 25-19
Сет 3. Команда Muncipal Zalau первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Muncipal Zalau первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Muncipal Zalau первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Muncipal Zalau первая набрала 20 очков

Превью матча Мунисипал Залау — Эксплорари Бая-Маре

Команда Мунисипал Залау в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Эксплорари Бая-Маре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Игры 1 тур
20.10
Мунисипал Залау Мунисипал Залау Эксплорари Бая-Маре Эксплорари Бая-Маре
3
0
25
20
25
19
25
18
Завершен
20.10
Динамо Бухарест Динамо Бухарест Csm Bucuresti Csm Bucuresti
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30