Смотреть онлайн Мунисипал Залау - Эксплорари Бая-Маре 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния A1: Мунисипал Залау — Эксплорари Бая-Маре, 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
25:20 25:19 25:18
Превью матча Мунисипал Залау — Эксплорари Бая-Маре
Команда Мунисипал Залау в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Эксплорари Бая-Маре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.