Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния A1 : Мунисипал Залау — Аркада Галати , 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Мунисипал Залау — Аркада Галати

Команда Мунисипал Залау в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Аркада Галати, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Мунисипал Залау, в том матче победу одержали гостьи.