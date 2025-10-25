Смотреть онлайн Мунисипал Залау - Аркада Галати 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния A1: Мунисипал Залау — Аркада Галати, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
17:25 22:25 25:19 27:25 21:19
Превью матча Мунисипал Залау — Аркада Галати
Команда Мунисипал Залау в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Аркада Галати, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Мунисипал Залау, в том матче победу одержали гостьи.