13.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: ГЕВП - Женщины — Наутико Хасоа - Женщины . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:16 25:19 24:26 25:14
3 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ГЕВП - Женщины со счетом 25-16
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда ГЕВП - Женщины со счетом 25-19
Сет 3. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Наутико Хасоа - Женщины со счетом 24-26
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
