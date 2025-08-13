Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs : Фуцзянь — Хэнань . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Фуцзянь — Хэнань

Команда Фуцзянь в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Хэнань, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 января 2026 на поле команды Фуцзянь, в том матче победу одержали хозяева.