13.08.2025

Смотреть онлайн Чжэцзян - Сычуань 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайChina National Champs: ЧжэцзянСычуань . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
China National Champs
Чжэцзян
Завершен
25:14 22:25 25:20 22:25 15:12
3 : 2
13 августа 2025
Сычуань
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Чжэцзян со счетом 25-14
Сет 2. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сычуань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сычуань первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сычуань со счетом 22-25
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Чжэцзян со счетом 25-20
Сет 4. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сычуань первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сычуань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сычуань первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Сычуань со счетом 22-25
Сет 5. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Чжэцзян первая набрала 15 очков

Превью матча Чжэцзян — Сычуань

История последних встреч

Чжэцзян
Чжэцзян
Сычуань
Чжэцзян
2 побед
0 побед
100%
0%
08.11.2025
Сычуань
Сычуань
0:3
Чжэцзян
Чжэцзян
Обзор
27.08.2025
Чжэцзян
Чжэцзян
3:0
Сычуань
Сычуань
Обзор
Комментарии к матчу
