13.08.2025
Смотреть онлайн Чжэцзян - Сычуань 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs: Чжэцзян — Сычуань . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
China National Champs
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Чжэцзян первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Чжэцзян со счетом 25-14
Сет 2. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сычуань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сычуань первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сычуань со счетом 22-25
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чжэцзян первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Чжэцзян со счетом 25-20
Сет 4. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сычуань первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сычуань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сычуань первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Сычуань со счетом 22-25
Сет 5. Команда Чжэцзян первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Чжэцзян первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Чжэцзян первая набрала 15 очков
Превью матча Чжэцзян — Сычуань
История последних встреч
Комментарии к матчу