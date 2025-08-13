Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs Women : Tianjin Bridgestone — Юньнань . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

Превью матча Tianjin Bridgestone — Юньнань

Команда Tianjin Bridgestone в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Tianjin Bridgestone, в том матче победу одержали хозяева.