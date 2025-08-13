Смотреть онлайн Тяньцзинь - Пекин - Женщины 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs Women: Тяньцзинь — Пекин - Женщины . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
25:20 25:19 25:15
Превью матча Тяньцзинь — Пекин - Женщины
Команда Тяньцзинь в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Пекин - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.