13.08.2025

Смотреть онлайн Jiangsu - Чжецзян 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайChina National Champs Women: JiangsuЧжецзян . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
China National Champs Women
Jiangsu
Завершен
19:25 23:25 24:26
0 : 3
13 августа 2025
Чжецзян
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чжецзян первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Чжецзян первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чжецзян первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Чжецзян первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Чжецзян со счетом 19-25
Сет 2. Команда Jiangsu первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Jiangsu первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Jiangsu первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чжецзян первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Чжецзян со счетом 23-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jiangsu первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jiangsu первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Jiangsu первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чжецзян первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Jiangsu — Чжецзян

Команда Jiangsu в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Чжецзян, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

