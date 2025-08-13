Смотреть онлайн Jiangsu - Чжецзян 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs Women: Jiangsu — Чжецзян . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
Превью матча Jiangsu — Чжецзян
Команда Jiangsu в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Чжецзян, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.