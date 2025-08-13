Превью матча Fujian X. M. B. — H. Zhengzhou

Команда Fujian X. M. B. в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда H. Zhengzhou, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.