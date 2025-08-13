Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Клаб Харродс - Портеньо Атлетико 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Сегунда: Клаб ХарродсПортеньо Атлетико . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Клаб Харродс
Завершен
24:26 25:21 25:17 25:14
3 : 1
13 августа 2025
Портеньо Атлетико
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Портеньо Атлетико Club первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Клаб Харродс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Портеньо Атлетико Club первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Портеньо Атлетико Club первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Портеньо Атлетико Club со счетом 24-26
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Клаб Харродс со счетом 25-21
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Клаб Харродс со счетом 25-17
Сет 4. Команда Клаб Харродс первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Клаб Харродс первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Клаб Харродс первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Клаб Харродс первая набрала 20 очков

Превью матча Клаб Харродс — Портеньо Атлетико

Команда Клаб Харродс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Портеньо Атлетико, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Кальяри Кальяри
9 Февраля
22:45
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
9 Февраля
23:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Милан Милан
9 Февраля
22:30
ФК Порту ФК Порту
Спортинг Спортинг
9 Февраля
23:45
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро Мидлсбро
9 Февраля
23:01
Канада Канада
Чехия Чехия
9 Февраля
23:10
Швейцария Швейцария
США США
9 Февраля
22:40