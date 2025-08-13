Смотреть онлайн Клаб Харродс - Портеньо Атлетико 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Клаб Харродс — Портеньо Атлетико . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
24:26 25:21 25:17 25:14
Превью матча Клаб Харродс — Портеньо Атлетико
Команда Клаб Харродс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Портеньо Атлетико, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.