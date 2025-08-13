13.08.2025
Смотреть онлайн Банфилд - Депортиво Пресиденте Дерки 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Банфилд — Депортиво Пресиденте Дерки . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
19:25 27:25 25:17 20:25 15:13
3 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 19-25
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Country Banfield первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Country Banfield со счетом 27-25
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Country Banfield со счетом 25-17
Сет 4. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 20-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда Country Banfield первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Превью матча Банфилд — Депортиво Пресиденте Дерки
Комментарии к матчу