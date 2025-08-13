13.08.2025
Смотреть онлайн UST Tigers - Сигнал ХД Спайкерс 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: UST Tigers — Сигнал ХД Спайкерс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Матчи
Завершен
15:25 21:25 19:25
0 : 3
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Сигнал ХД Спайкерс со счетом 15-25
Сет 2. Команда UST Tigers первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Сигнал ХД Спайкерс со счетом 21-25
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 20 очков
Превью матча UST Tigers — Сигнал ХД Спайкерс
Комментарии к матчу