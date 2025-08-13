Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн UST Tigers - Сигнал ХД Спайкерс 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: UST TigersСигнал ХД Спайкерс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Матчи
UST Tigers
Завершен
15:25 21:25 19:25
0 : 3
13 августа 2025
Сигнал ХД Спайкерс
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Сигнал ХД Спайкерс со счетом 15-25
Сет 2. Команда UST Tigers первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Сигнал ХД Спайкерс со счетом 21-25
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 20 очков

Превью матча UST Tigers — Сигнал ХД Спайкерс

