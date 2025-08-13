Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Kabupaten Sukabumi - Kota Cirebon 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Kabupaten SukabumiKota Cirebon . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Матчи
Kabupaten Sukabumi
Завершен
18:25 27:29 21:25
0 : 3
13 августа 2025
Kota Cirebon
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Kota Cirebon первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Kota Cirebon первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Kota Cirebon первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Kota Cirebon первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Kota Cirebon со счетом 18-25
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Kota Cirebon первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Kabupaten Sukabumi первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Kabupaten Sukabumi первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Kabupaten Sukabumi первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Kota Cirebon со счетом 27-29
Сет 3. Команда Kabupaten Sukabumi первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Kota Cirebon первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Kota Cirebon первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Kota Cirebon первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей

Превью матча Kabupaten Sukabumi — Kota Cirebon

