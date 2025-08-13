13.08.2025
Смотреть онлайн Kota Depok - Kota Banjar 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Kota Depok — Kota Banjar . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Матчи
Завершен
20:25 17:25 37:35 19:25
1 : 3
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Kota Banjar первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Kota Banjar первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Kota Banjar первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Kota Banjar первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Kota Banjar со счетом 20-25
Сет 2. Команда Kota Banjar первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Kota Banjar первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Kota Banjar первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Kota Banjar первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Kota Banjar со счетом 17-25
Сет 3. Команда Kota Banjar первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Kota Depok первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Kota Depok первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Kota Depok первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Kota Depok со счетом 37-35
Сет 4. Команда Kota Depok первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Kota Banjar первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Kota Banjar первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Kota Banjar первая набрала 20 очков
