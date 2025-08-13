13.08.2025
Смотреть онлайн Kabupaten Ciamis - Kabupaten Indramayu 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Kabupaten Ciamis — Kabupaten Indramayu . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Матчи
Завершен
25:22 25:12 25:19
25:22 25:12 25:19
3 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Kabupaten Indramayu первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Kabupaten Ciamis со счетом 25-22
Сет 2. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Kabupaten Ciamis со счетом 25-12
Сет 3. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Kabupaten Ciamis первая набрала 20 очков
Превью матча Kabupaten Ciamis — Kabupaten Indramayu
Комментарии к матчу