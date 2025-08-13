13.08.2025
Смотреть онлайн Эстудиантес де Ла Плата - Бельграно де Дон Торкуато 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Эстудиантес де Ла Плата — Бельграно де Дон Торкуато . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:16 24:26 18:25 25:22 15:13
3 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-16
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Union Vecinal General Belgrano со счетом 24-26
Сет 3. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Union Vecinal General Belgrano со счетом 18-25
Сет 4. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-22
Сет 5. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Превью матча Эстудиантес де Ла Плата — Бельграно де Дон Торкуато
История последних встреч
Эстудиантес де Ла Плата
Бельграно де Дон Торкуато
1 победа
0 побед
100%
0%
02.10.2025
Бельграно де Дон Торкуато
0:3
Эстудиантес де Ла Плата
