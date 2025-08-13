13.08.2025
Смотреть онлайн Есцуела Инцорпорада Мариано Морено - Сентро Галиция 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Сентро Галиция . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:18 25:21 25:23
3 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 25-18
Сет 2. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 25-21
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Сентро Галиция
История последних встреч
Есцуела Инцорпорада Мариано Морено
Сентро Галиция
0 побед
1 победа
0%
100%
02.10.2025
Сентро Галиция
3:0
Есцуела Инцорпорада Мариано Морено
