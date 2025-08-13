Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн GELP - Наутико Хакоая 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: GELPНаутико Хакоая . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
GELP
Завершен
25:22 19:25 25:22 25:20
3 : 1
13 августа 2025
Наутико Хакоая
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда GELP со счетом 25-22
Сет 2. Команда GELP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 19-25
Сет 3. Команда GELP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда GELP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда GELP со счетом 25-22
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда GELP первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча GELP — Наутико Хакоая

История последних встреч

GELP
GELP
Наутико Хакоая
GELP
1 победа
2 побед
33%
67%
16.12.2025
Наутико Хакоая
Наутико Хакоая
3:1
GELP
GELP
Обзор
10.12.2025
GELP
GELP
1:3
Наутико Хакоая
Наутико Хакоая
Обзор
09.09.2025
Наутико Хакоая
Наутико Хакоая
0:3
GELP
GELP
Обзор
