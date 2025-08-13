13.08.2025
Смотреть онлайн GELP - Наутико Хакоая 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: GELP — Наутико Хакоая . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:22 19:25 25:22 25:20
25:22 19:25 25:22 25:20
3 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда GELP со счетом 25-22
Сет 2. Команда GELP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 19-25
Сет 3. Команда GELP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда GELP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда GELP со счетом 25-22
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда GELP первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча GELP — Наутико Хакоая
История последних встреч
Комментарии к матчу