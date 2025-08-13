13.08.2025
Смотреть онлайн Universitario La Plata Women - Scholem Aleijem 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Universitario La Plata Women — Scholem Aleijem . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:15 25:17 22:25 24:12
25:15 25:17 22:25 24:12
3 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 25-15
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 25-17
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Sholem Women со счетом 22-25
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Превью матча Universitario La Plata Women — Scholem Aleijem
Комментарии к матчу