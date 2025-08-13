13.08.2025
Смотреть онлайн Южна Корея (Ж) - Франция (Ж) 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Южна Корея (Ж) — Франция (Ж) . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
International Games Women
Завершен
8:25 25:18 21:25 25:23 7:15
2 : 3
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Франция (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Франция (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Франция (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Франция (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Франция (Ж) со счетом 8-25
Сет 2. Команда Южна Корея (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Южна Корея (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Южна Корея (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Южна Корея (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Южна Корея (Ж) со счетом 25-18
Сет 3. Команда Франция (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Южна Корея (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Франция (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Франция (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Франция (Ж) со счетом 21-25
Сет 4. Команда Франция (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Франция (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Франция (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Франция (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Южна Корея (Ж) со счетом 25-23
Сет 5. Команда Франция (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Франция (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Франция (Ж) первая набрала 15 очков
