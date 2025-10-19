19.10.2025
Смотреть онлайн AAS Mamede (W) - Leixoes (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии женский: AAS Mamede (W) — Leixoes (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Чемпионат Португалии женский
Завершен
24:26 25:15 25:27 21:25
1 : 3
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Leixoes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leixoes (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Leixoes (W) со счетом 24-26
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AAS Mamede (W) со счетом 25-15
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Leixoes (W) со счетом 25-27
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
