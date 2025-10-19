Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн AAS Mamede (W) - Leixoes (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияЧемпионат Португалии женский: AAS Mamede (W)Leixoes (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Португалии женский
AAS Mamede (W)
Завершен
24:26 25:15 25:27 21:25
1 : 3
19 октября 2025
Leixoes (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Leixoes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Leixoes (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Leixoes (W) со счетом 24-26
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AAS Mamede (W) со счетом 25-15
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда AAS Mamede (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Leixoes (W) со счетом 25-27
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Leixoes (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча AAS Mamede (W) — Leixoes (W)

Игры 2 тур
19.10
AAS Mamede (W) AAS Mamede (W) Leixoes (W) Leixoes (W)
1
3
24
26
25
15
25
27
21
25
Завершен
Комментарии к матчу
